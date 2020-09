Le Vœu des Echevins, symptomatique de la "lyonnitude" selon l'historien Bruno Benoît

Un écu d'or et six livres de cierge remis par le prévôt des marchands, l'équivalent de l'actuelle fonction de maire, au recteur de la Basilique de Fourvière.

Chaque 8 septembre depuis 1643, le renouvellement de Voeu des Echevins assure la protection de la Vierge Marie contre la peste.

Mais l'histoire de cette tradition est mouvementée. Elle avait été supprimée au moment de la révolution, remise au goût du jour au milieu du XIXe siècle. Il faudra attendre le maire de Lyon Francisque Collomb dans les années 80 pour que les maires de Lyon remontent plus régulièrement à Fourvière pour participer à cette cérémonie.

Cette année, le nouveau maire écologiste de Lyon Grégory Doucet ne remettra pas l'écu d'or au recteur de la Basilique. Il a annoncé cependant assister à la cérémonie et tiendra un discours.