Le voyage du bien commun à Rome

Quel a été le message du pape pour ces entrepreneurs français ?

François les a encouragés à : « mettre œuvre les valeurs évangéliques dans leur travail lieu d’un authentique et irremplaçable témoignage chrétien ». Il les a appelés à participer « au service royal du Christ », en tant que fidèle laïc. Le pape a parlé du « martyr » que représente « le fait de vouloir transformer ce monde et de le sauver avec le Christ». Il a insisté sur « les nombreux conflits de conscience dans les décisions quotidiennes » auxquels font face les entrepreneurs chrétiens. Mais le pape a bien conscience "qu'il en va souvent de la survie des entreprises, des personnes qui y travaillent et de leurs familles ».

Le pape leur a parlé du respect de la maison commune dans l’entreprise

François les a exhortés : « Vous avez un rôle essentiel à jouer, Car même de manière modeste, dans certains changements concrets d’habitudes et de style, que ce soit dans les relations avec vos collaborateurs directs, ou mieux encore, dans la diffusion de nouvelles cultures d’entreprise vous participez à la conversion écologique qui ne peut être séparée de la conversion spirituelle.»