Les acteurs de REV3 souhaitent contribuer au Plan de relance

Tous les acteurs de REV 3, élus et chefs d’entreprises engagés dans la troisième révolution industrielle dans les Hauts de France depuis 2013, souhaitent contribuer au Plan de relance national et régional.

Un grand Fonds d’investissement rev3 de 500 millions d’euros vient d’être créé pour accompagner les projets d’une économie plus durable.

Rencontre avec une entreprise labellisée REV3 qui nous explique pourquoi elle croit dans cette dynamique.