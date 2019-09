Les ambassadeurs dans les Hauts de France

Chaque année, à la fin du mois d’août, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères réunit les ambassadeurs et ambassadrices pour une semaine de travaux visant à définir les priorités de l’année à venir.



À cette occasion, vendredi 30 août, 13 ambassadeurs et ambassadrices se sont rendus rendus dans les Hauts-de-France pour rencontrer les principaux acteurs politiques, économiques, touristiques, culturels et universitaires de la région. Cette visite leur permet de mieux appréhender ses atouts pour valoriser les Hauts-de-France à l’international, et mieux faire connaître l’action du réseau diplomatique français aux acteurs du territoire.



Rencontre avec l'un d'entre eux, l'ambassadeur du Tchad