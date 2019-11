"Les Ancolies": la plus grande chorale liturgique de France arrive à Lourdes

"Les Ancolies", c’est le nom de cette immense chorale qui se forme dans la cité mariale tous les quatre ans depuis 1986. C’est le pèlerinage des choristes qui sont habituellement au service des assemblées dominicales, dans leurs paroisses : des petits groupes de chant ou des grands choeurs de cathédrale ou de basilique, des choeurs d'adultes ou des maîtrises d'enfants. Ils viennent aux Ancolies pour y vivre un moment de ressourcement spirituel, de rencontres humaines et musicales.

Un répertoire spécialement composé pour l'occasion

Et il pourra bien sûr resservir dans les paroisses après cette répétition géante à Lourdes… Le thème de cette année c’est "Né de l’eau et de l’Esprit". Parmi les 40 partitions qui composent le livret, neuf sont des créations, composées spécialement pour les Ancolies : compositions à vocation universelle, avec des partitions qui viennent enrichir le patrimoine musical de l’Eglise francophone.

C’est un patrimoine sacré que l'on chante tous les dimanches à la messe. Pour ceux qui connaissent les compositeurs de la musique liturgique, on peut citer Philippe Robert, Jo Akepsimas, Thomas Ospital et Pierre Cambouria qui ont notamment écrit pour les Ancolies de 2019.

Un concert pour les évêques

Imaginez 6.000 chanteurs qui chantent ensemble. Cela promet d’être magnifique. Le Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPLS) qui porte la responsabilité de la liturgie, de la musique et de l’art sacré au sein de la Conférence des Evêques de France, leur fait un beau cadeau. Et puis tous ces chanteurs amateurs seront entourés de musiciens professionnels. Thibault Louppe, maître de chapelle de la primatiale Saint Jean de Lyon, Thomas Ospital, organiste à St Eustache à Paris et même un quintette à vents.