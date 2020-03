Les anges gardiens des paroisses

Dans les paroisses Saint Cowoïon de Redon et Notre-Dame en Saint Melaine de Rennes, les anges gardiens veillent. Dès le début du confinement le jeune curé de Redon, le père Nicolas Esnaut, a mobilisé les énergies de sa paroisse pour recenser toutes les personnes âgées ou isolées, qui aurait besoin de soutien et organiser un service d’appel pour prendre de leurs nouvelles et aussi proposer de l’aide pour une course ou un besoin précis. Finalement les anges gardiens ont une triple mission : d’abord prier pour maintenir la communion paroissiale, garder le lien entre tous en appelant les paroissiens seuls, travailler en contact avec le centre communal d’action sociale pour alerter des professionnels si besoin…

Les anges gardiens se sont multipliés comme des petits pains

Le père Nicolas Guillou, le curé de la paroisse Notre-Dame en saint Melaine à Rennes a repris l’idée mais dans le contexte du centre-ville de la capitale bretonne. Pour lui, un des enjeux essentiels c’est de maintenir l’esprit de la communauté de sa paroisse qui ne peut plus se rassembler. C’est dur pour les fidèles : "avec ce jeûne eucharistique, ils prennent conscience de la richesse de la fraternité, et de la chance qu’ils avaient de se rassembler pour la messe. Alors que tout s’est arrêté, l’unité se créée dans cette attention que les gens ont les uns pour les autres. Ils ne peuvent plus prier à l’église mais ils prient ensemble par téléphone… " Il raconte une drôle d’anecdote : "Marie-Yonne, la sacristine qui veillait sur l’église a elle aussi aujourd’hui un ange gardien… "

Les anges gardiens resserrent les liens entre les fidèles de la paroisse

Cela montre a quel point les chrétiens vivent une fraternité spirituelle. Le père Nicolas Guillou le dit : "Toutes les messes en live explosent sur internet. Ce n’est pas la messe pour la messe, les chrétiens sont heureux de retrouver leur pasteur c’est lui qui fait l’unité de la communauté"… Il reçoit beaucoup de message de remerciement et son église virtuelle est plus remplie que les dimanches habituelles. Samedi dernier plus de 1000 personnes se sont connectées en laissant dans les commentaires, des intentions de prière…

"Quand deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d’eux"