Les assises de la transition écologique, à quoi ça sert ?

Aujourd'hui se lancent les assises de la transition écologique à Angers.

Angers Loire Métropole veut réunir élus et citoyens autour de réflexions et de projets concrets qui tourneront autour de l'écologie.

Comment ? Pourquoi ? Pour quels résultats ?

Réponse tout de suite avec Corinne Bouchoux, vice-présidente d’Angers Loire Métropole, chargée de la Transition écologique et des Déplacements.