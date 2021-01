Les assistants d'éducation manifestent

Gestion des absences, prévention des violences et du harcèlement, soutien accru des enseignants pendant la crise sanitaire... Leurs missions sont multiples et leur temps de travail dépasse souvent les 35 heures semaine. Le tout pour seulement 1237 euros net par mois. Et surtout sans statut. Ces conditions de travail sont celles des assistants d'éducation, employés dans l'éducation nationale pour une durée maximale de cinq ans. Et ils en ont marre de cette situation. Depuis plusieurs semaines, ils réclament un vrai statut avec un salaire digne de ce nom. Demain, ils seront, à nouveau, en grève.