Mercredi dernier pendant l’audience général, le pape a exprimé sa proximité avec les habitants de l’Australie : "Je voudrais demander à tous de prier le Seigneur afin qu’Il aide le peuple australien en ce moment difficile, avec ce feu si fort". Depuis quatre mois, les incendies ont détruit 80 000 km2 de territoire en Australie (l’équivalent en superficie de l’Irlande), brûlé des milliers de maisons et tué 26 personnes. Mais c’est l’exceptionnelle biodiversité du pays qui paient un lourd tribut : des chercheurs estiment qu’un milliard d’animaux ont été tués dans tout le pays. Cette vie sauvage ne devrait pas s’en remettre avant une quarantaine d’années.



L'Église australienne appelle à la mobilisation

Face au drame que traverse le pays, Mgr Mark Coleridge le président de la conférence épiscopale australienne a rendu hommage aux efforts héroïques des pompiers et l'extraordinaire résistance des communautés face à la "force dévastatrice de la nature". Mgr Coleridge a salué l’engagement des paroisses et des organisations catholiques, ainsi que les initiatives œcuméniques et interreligieuses. L’archevêque de Brisbane appellera aux dons lors des messes de l'Australia Day le 26 janvier prochain : "L'Église se tient aux côtés de tous ceux qui ont été blessés et qui risquent leur vie pour éteindre les incendies et elle est prête à marcher aux côtés des gens sur le chemin de la guérison".



Les australiens prient pour que la pluie tombe

Mgr Mark Coleridge l’archevêque de Brisbane invite à une prière constante "pour ceux qui ont perdu la vie dans les incendies et pour leurs familles, pour la pluie, afin qu'elle éteigne les incendies, et à une action urgente en faveur de notre foyer commun afin de prévenir de telles calamités à l’avenir". Mgr Anthony Fisher, l’archevêque de Sydney appelle les Australiens à s’unir dans la prière à Notre-Dame du Bon Secours, sainte patronne et protectrice de l’Australie. Il a écrit une prière pour que la pluie tombe et aide à éteindre les incendies : "Seigneur, apporte-nous suffisamment de pluie afin que, nourris en nos existences par les biens de la terre, nous puissions rechercher avec plus de confiance encore ce qui nourrit notre éternité…"