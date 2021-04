Les boîtes de conserve Henaff en orbite !

Ce jeudi 22 avril, le spationaute français Thomas Pesquet quitte la terre pour son second voyage vers la station spatiale internationale. Il va y rester 6 mois, et aura l'occasion durant ses pauses déjeuners de déguster des plats de Chefs Etoilés, mis en conserve par l'entreprise finistérienne Henaff !



Une aventure menée depuis quelques années par l'entreprise finistérienne, et une fierté pour son PDG Loïc Henaff.