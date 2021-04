Les bons miels de Lorraine

"L'abeille va sur la fleur et met le miel dans la ruche. Moi je prends le miel, je le mets dans le maturateur pour qu'il soit propre, puis dans le pot. Et ça s'arrête là".

Francis Lambinet



Le bon miel de Lorraine. C’est ce que nous vous proposons de découvrir aujourd’hui avec Francis Lambinet. Apiculteur dans la région depuis de nombreuses années, il perpétue cette tradition familiale. Ses ruches sont installées en Meuse et en Moselle. Les abeilles bénéficient d'un environnement préservé et d'une grande diversité florale.