Les chenilles processionaires bientôt de retour dans nos jardins

Les chenilles processionnaires ou chenilles urticantes vont prochainement faire leur retour dans nos parcs et jardins. À quel moment les chenilles sont les plus dangereuses et quels sont les risques pour l'Homme ? Est-ce que le réchauffement climatique a un impact sur la présence de ces chenilles ? Comment s'en débarasser ? On en parle avec Louis Audren. Il est chargé d'études à la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) dans le Grand Est.