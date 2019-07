Les chrétiens à Hong-Kong, une minorité visible et active

Les manifestations se succèdent à Hong-Kong pour protester contre un projet de loi qui faciliterait le transfert de suspects vers la Chine continentale. Parmi les manifestants, il y a des chrétiens.



Vous êtes en ce moment à Hong Kong pour couvrir ces manifestations. Qui sont ces chrétiens qui s’affichent dans les manifestations ?

"Les chrétiens dans l’ensemble, catholiques et protestants qui représentent 10% des habitants, ont toujours joué un rôle dans toutes les manifestations pour les libertés. Ce n’est pas nouveau. Ils sont toujours là. Mais depuis le mois de juin, les manifestations énormes ont été un peu tendues, et les chrétiens ont chanté dans des moments très tendus, et tous ces chants étaient repris par la foule. C’était un peu une sorte d’étendard qui calmait les gens" explique Dorian Malovic, chef du service Asie au journal La Croix.



Une minorité visible, audible mais déterminée à se battre contre cette loi. Pour quelles raisons ?

"Cette loi d’extradition vers la Chine visait le commun des mortels étrangers et hong-kongais, mais visait aussi les prêtres locaux et les missionnaires étrangers. Tous ces gens sont aujourd’hui ciblés potentiellement, dans la situation de répression des Eglises en Chine, et pourraient être arrêtés, alors que c’est là qu’ils trouvent la sécurité et le havre de paix pour contribuer aux Eglises en Chine" conclut-il.