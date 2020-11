Les commerçants sont soulagés, ils vont pouvoir rouvrir leurs portes samedi

C’est une décision que les commerces vendéens dits “non essentiels” attendaient avec impatience. Samedi 28 novembre prochain, à l’exception des bars et des restaurants, ils pourront de nouveau accueillir du public dans la limite d’un client pour 8m² et ce, jusque 21 h. Autorisés à ouvrir boutique tous les dimanches jusque Noël, les commerçants vont profiter d’un premier week-end délivré du Black Friday pour sortir la tête de l’eau. On en parle dans l'"Invité régional" avec Maxence Eloi.