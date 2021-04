Les conséquences du Covid sur la formation des étudiants infirmiers

"La difficulté pour la promotion 2019 c'est de poursuivre son stage dans un contexte anxiogéne et de poursuivre ses études en même temps"





La crise sanitaire ne fait pas peur aux aspirants infirmiers. Selon la directrice de l’IFSI Lionnois, institut de formation en soins infirmiers du CHU de Nancy, 7300 vœux ont été formulés sur Parcoursup par les bacheliers de la région pour rentrer en école d’infirmier dans le Grand Est. La covid chamboule pourtant la formation. Entre mise en place des cours en distanciel, mobilisation sur le terrain à cause du covid, la formation de certains étudiants se retrouve complétement biaisée. Les étudiants de la promotion 2019 ont par exemple vécu les trois vagues de l'épidémie de plein fouet, et ont été mobilisés sur les trois. Une difficulté en plus pour eux, qui accumulent du retard dans leurs révisions alors que les partiels et les examens, eux, ne changent pas de dates. Erika Godriller est formatrice des étudiants de premiére année à l'IFSI Lionnois de Nancy. Elle fait l'état de cette période compliquée pour les étudiants à notre micro.