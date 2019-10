Les couples chrétiens, missionnaires du quotidien

En ouvrant le mois missionnaire, le 1er octobre dernier, le pape François a exhorté tous les baptisés à "être actifs dans le bien, non des notaires de la foi ni des gardiens de la grâce, mais des missionnaires" qui témoignent "par la vie". Parmi ces baptisés, il y a donc les couples. Le pape François est d’ailleurs convaincu qu’ils sont les mieux placés pour annoncer Jésus Christ. Il les appelle d’ailleurs à s’engager davantage de manière concrète et créative dans la mission.

Plus que l’image du couple parfait, les faiblesses, les difficultés conjugales rencontrées peuvent être un atout dans cette mission. De plus en plus de couples engagés dans l’Eglise se forment pour devenir missionnaires de terrain à disposition pour l’Église. Des sessions sont régulièrement organisées pour leur apprendre à annoncer le Christ à partir de leur histoire personnelle et conjugale.