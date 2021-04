Les coursiers BZH, un service de livraison à domicile 100% local à Quimper

Depuis le début de la crise sanitaire, les services de livraison à domicile ont le vent en poupe. Plus possible d'aller au restaurant, alors c'est le restaurant qui vient chez vous ! Dans ce contexte, les Coursies BZH ont voulu se démarquer des grandes plateformes américaines, en proposant un service plus éthique et social. L'idée est de travailler avec des acteurs locaux, restaurants ou magasins, en respectant les coursiers. Et ça marche ! Depuis le lancement en janvier, Les Courisers BZH et leur application mobile "CoopCycle" ont déjà fait plus de 1000 livraisons. Les détails avec Sébastien Quéré, fondateur des Coursiers BZH