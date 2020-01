Les défis de l'Eglise catholique pour 2020

Sept voyages pontificaux. La lutte contre la pédocriminalité dans l’Eglise avec un sommet mondial et l’abolition du secret pontifical. Le synode sur l’Amazonie et la question du célibat consacré. Un consistoire. La réforme de la Curie. De nombreux débats sociétaux sur l'accueil des migrants et l’écologie. L’année 2019 a été chargée pour l’Eglise catholique. Comment s'annonce 2020 ? L'analyse de Bernard Lecomte, spécialiste de l’Eglise catholique, auteur de "Tous les secrets du Vatican" (éd. Perrin).