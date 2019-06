Les dernières vacances de Valérie

"Dans le repos, quand on est bien, on est disponible. On peut se dire que la vie est belle, qu’elle vaut la peine d’être vécue. Quand cela ne va pas, on s’en souvient et on s’accroche à ces moments-là. Pendant les vacances, on fait de belles rencontres, des liens se créent et cela continue après. Le soir sur la plage, avec la tête de ma fille sur mon épaule, en regardant les étoiles, on se dit qu’il Y a un Dieu pour toutes ces belles choses. … Cette année, on va en manger des pommes de terre, mais c’est sur, il faut qu’on trouve les moyens de repartir".

Voilà ce que nous disait Valérie après un premier séjour de vacances d’une semaine avec sa fille. Que l’on croit ou pas en Dieu, on devrait tous pouvoir vivre ces moments de relâchements loin des soucis de la vie quotidienne. Ces moments de beauté et de contemplation .Car cela nous donne des forces pour aller de l’avant lorsque l’on revient.

Savoir que 40% des Français ne partent pas en vacances, que trois millions d’enfants n’ont pas beaucoup de choses à raconter à la rentrée sur ce temps de vacances parce qu’ils n’ont pas eu la chance de pouvoir partir, au Secours catholique nous ne pouvons l’accepter.

C’est pour cela que nous nous mobilisons pour aider des familles à offrir des vacances à leurs enfants, pour que les familles, les seniors avec de toutes petites retraites, les ados … puissent partir en vacances. Mais nous n’aidons que 1.000 familles et 1.500 enfants !

Le droit aux vacances pour tous ne peut pas reposer sur les seuls efforts des associations. Une ambition nationale est nécessaire pour augmenter le nombre de départ en vacances Les vacances c’est bon pour l’équilibre personnel , la santé physique et psychique , l’unité familiale, mais aussi pour l’économie car des zones rurales oubliées vivent du tourisme. Le Premier Ministre, le 14 mars a présenté cette ambition. Des initiatives, des moyens vont être nécessaire pour une véritable mise en œuvre.

Une grand campagne #En Vacances est lancé par des asso, des syndicats, des fedes de parents d’élèves, les Glénans, l’Ucpa. Venez nous rejoindre pour que les vacances soient non seulement un droit mais surtout une JOIE pour tous !