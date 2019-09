Les derniers jours de l'archevèque

>Monseigneur Aubertin, l'archevêque de Tours fêtera ses 75 ans lundi. Comme prévu dans l'Eglise, il a du remettre sa charge au pape, qui lui trouvera bientôt un successeur. Après 14 ans passé en Touraine, il s'est confié à RCF.



>Réviser l'histoire des saints, avec humour et en dessin. C'est le pari tenu Raphaëlle Simon et Laurent Bidot. Ils ont publié "L'Histoire des Saints en Bande Dessinée" au mois de mai et seront en dédicace à Tours ce weekend.



>Grand soleil pour ce vendredi 6 septembre, les nuages reviendront en fin d'après midi.