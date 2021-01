Les données de l'IGN rendues publiques

"L'IGN a souhaité cette ouverture des données pour participer au plan de relance et offrir aux acteurs publics et privés la possibilité de les valoriser sans contraintes".

Gérard Blin, directeur Nord-Est de l’IGN



Vous avez envie de faire une randonnée ou des recherches sur la biodiversité ? Dans ce cas, vous aurez probablement besoin des cartes de l’Institut national de l'information géographique et forestière. Et ça tombe bien, l'IGN a rendu libres et gratuites ses données au 1er janvier 2021.