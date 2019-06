Les écoles face à la canicule et le sauvetage du Tennis Club de Joué-Les-Tours

> La Touraine en vigilance orange canicule. Comme 54 autres départements en France. Il va faire chaud aujourd'hui, jusqu'à 38°c. Et le thermomètre ne va pas cesser de grimper dans les prochains jours. Dans les écoles, on s'organise pour rester au frais.



> La Ville de Joué-Lès-Tours perdra-t-elle son club de tennis ? Avec 500 licenciés, c'est l'un des plus gros du département. Il a déposé le bilan vendredi. Mais pour le maire, Frédéric Augis, pas question de le laisser couler.



> Météo. Une nouvelle journée chaude et ensoleillée. Un mercure qui continue à grimper. Le point à la fin de ce journal.