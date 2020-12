"Les écrivains font partie du patrimoine national", selon Jacques Julliard

Cette année, nous commémorons les 50 ans de la mort du général De Gaulle. Au-delà du chef d’État et d’une figure de l’histoire politique française, Charles de Gaulle était lui-même écrivain et passionné de littérature. C’est sous ce prisme que Jacques Julliard, historien et journaliste, lui rend hommage dans son livre "De Gaulle et les siens" (éd. Cerf).

En opposition aux intellectuels que Jacques Julliard jugent opportunistes dans leur façon d’intervenir dans la politique, "les écrivains font partie du patrimoine national", affirme le journaliste. "De Gaulle vénère Péguy mais aussi Corneille parce qu’ils font partie du patrimoine national au même titre que la cathédrale Notre-Dame de Paris. La France est une personne pour lui mais c’est aussi tout un monde dont le passé doit être toujours présent", ajoute Jacques Julliard.

Des auteurs importants dans la vie de De Gaulle

L’auteur a choisi les poètes Paul Claudel, Georges Bernanos, François Mauriac et Charles Péguy car ils sont d’abord chrétiens : "Pour de Gaulle, la France est une nation chrétienne", assure Jacques Julliard. Mais aussi parce qu’ils ont, d’une façon ou d’une autre, fait partie de la vie de Charles de Gaulle.

C’est en 1959 que le président crée ce qui deviendra le ministère de la Culture, incarné en premier lieu par l’écrivain André Malraux. Mais avant lui, De Gaulle a proposé cette fonction à l'écrivain Georges Bernanos en lui écrivant "Votre place est parmi nous", raconte Jacques Julliard. Mais le poète refuse.

François Mauriac, non plus, n’aura jamais de poste officiel auprès du président. "On a parfois l’impression qu’il le regrette mais ça n’empêchera pas une fidélité totale de Mauriac à De Gaulle", commente Jacques Julliard avant d'ajouter : "Les grands politiques se sont beaucoup plus trompés sur De Gaulle que Mauriac qui avait un instinct inspiré par l’amitié".

Une même vision de la France

Paul Claudel et Charles Péguy n'ont pas directement connu Charles de Gaulle. "Les autres écrivains ne sont pas des inspirateurs, ce sont des illustrations. Péguy exprime sa vision de la France. La France de Péguy c’est une personne. De Gaulle a toujours parlé de la France en des termes presque religieux alors qu’il était très sévère à l’égard des Français", explique l'historien. "De Gaulle reprend l'idée qui considère que chaque nation est une facette du dessein de Dieu", assure Jacques Julliard.

Et selon le journaliste, "il y a des nations qui se définissent par rapport à leur littérature. Il y a des pays dans lesquels la grande littérature est un élément constitutif du patrimoine". La Russie et la France en sont les deux parfaits exemples selon Jacques Julliard.