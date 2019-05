Les élections locales espagnoles : un rendez-vous majeur

Ce dimanche, outre les européennes, les espagnols sont invités à voter pour des élections municipales et régionales. Après les législatives du 28 avril qui ont vu la victoire de la gauche, sans majorité absolue, ces 2 scrutins locaux s'annoncent cruciaux pour la formation du gouvernement. Christian Vadon s'entretient avec l'historien Benoît Pellistrandi, spécialiste de l'Espagne.



Est-ce qu'on peut penser que ces élections locales et régionales de dimanche vont peser aussi sur la composition du futur gouvernement ?

"De façon considérable. L'Espagne est un pays décentralisé et les villes, les collectivités territoriales, ainsi que les régions ont une importance cruciale. Or, actuellement aucun parti ne peut prétendre avoir la majorité absolue. Donc il faudra forcément faire des coallitions municipales et dans les régions. Et c'est là, à ce moment là que va commencer sans doute un grand marchandage et que le rapport de force qui sortira de ces élections territoriales sera déterminant pour la formation du gouvernement. Et donc là, deux hypothèses : Ou alors Pedro Sanchez a l'avantage d'avoir des majorités de gauche qui se constituent dans les grandes villes et dans les grandes régions, et donc in fine, il peut y avoir au moins une coalition parlementaire de gauche qui assure son gouvernement, ou alors, selon les régions ou selon les villes, Pedro Sanchez a besoin soit d’une alliance avec la gauche, soit d’une alliance avec le centre-droit et à ce moment là, les choses deviendront beaucoup plus compliquées, et peut être même qu’elles pourraient mettre en péril l’investiture possible du chef du gouvernement."



Bien sûr tous les regards vont se porter sur Barcelone, qu’est ce qu’on peut attendre de ce scrutin ?



"Alors les derniers sondages mettent à égalité le camp indépendantiste et l’extrême gauche qui est actuellement au pouvoir à Barcelone, c’est Ada Colau qui est maire sortante, avec les socialistes et les centristes de Manuel Valls comme arbitres. Et comme justement en Catalogne aux dernières élections générales les socialistes se sont nettement redressés, il n’est pas impossible que l’on assiste à une possibilité de gouvernement à gauche de Barcelone, auquel cas ça renforcerait l’hypothèse d’une coalition entre socialistes et Podemos. Maintenant, il n’est pas non plus impossible que les indépendantistes s’allient à l’extrême gauche pour que Barcelone devienne effectivement une capitale de l’indépendantisme, donc le scrutin à Barcelone est absolument crucial."



Donc on peut dire que dans les semaines à venir, la Catalogne va encore peser énormément sur la vie politique espagnole ?

"Oui, c’est vraiment la clé de tout, on vient de le voir justement dans la négociation pour la présidence du Sénat. Pedro Sanchez qui a trouvé la riposte en choisissant Manuel Cruz qui est sénateur de Barcelone, donc il y a un geste très clair envoyé aux catalans, ce sont deux catalans qui présideront la chambre des députés et le Sénat, ce sont donc deux catalans qui seront numéro trois et numéro quatre de la hiérarchie de l’État en Espagne, mais ensuite, il est clair que la question catalane n’est pas réglée, et donc comme il n’y a pas de majorité absolue, il n’est pas impossible que, ponctuellement les indépendantistes catalans soient décisifs, et Pedro Sanchez ne veut surtout pas dépendre d’eux pour ne pas prêter le flanc aux accusations de la droite qui dit qu’il est l’otage de ces indépendantistes. Donc on voit que la Catalogne va rester un paramètre déterminant de cette vie parlementaire, et qu’on va vraiment être dans un grand marchandage, et que ça va être au milimètre pour essayer de mettre au point à la fois une formule gouvernementale et ensuite un minimum de stabilité à l’intérieur de tous ces exécutifs qu’ils soient régionaux ou qu’ils soient municipaux."