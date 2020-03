Les élections municipales : retrouver le souci du dialogue

Oui je sais que le méchant coronavirus nous fait peur et nous invite à rester chez nous mais normalement il ne devrait pas nous sauter dessus comme un diable qui sort de l'urne !

Élire un maire et son équipe est un choix important car nous savons tous que le niveau local est le bon niveau pour changer les choses. Le maire ou le président d'agglomération sont responsables de beaucoup de choses qui touchent notre vie quotidienne et celle des pauvres : l'école et l’accès aux cantines scolaires, le logement, les transports, l'accès aux sports, au loisirs, à la culture etc .....

Or, si on lit attentivement les programmes, la plupart parle beaucoup d'écologie et promette ici plus de pistes cyclables, là l'isolation des bâtiments publics, ailleurs des plantations massives d'arbres pour créer la plus grande canopée urbaine ou un encore des Éco-quartiers...

Mais très peu parlent des besoins des plus fragiles : des lieux d'accueil dignes pour les migrants et sans abri, des tarifs sociaux pour les transports , la cantine, ou la culture, la construction de logements très sociaux ...

Alors je vous invite à éplucher les programmes pour chercher ceux qui ne parlent pas seulement écologie verte mais écologie intégrale, au sens de Laudato si ... écologie qui se met à l'écoute des besoins des plus fragiles et cherche à entendre d abord leurs expériences, leurs espérances, leurs craintes et leurs bonnes idées pour construire et inventer avec eux des réponses concrètes.

Nous sommes justement réunis au pays basque aujourd'hui sur ce sujet et un exemple éclairant nous a été partagé : la ville de DAX était confrontée, comme d’autres, au problème des personnes marginales qui squattent le centre ville pour faire la manche et qui irritent les habitants et commerçants. Plutôt que d’envoyer la police municipale verbaliser, le maire a cherché le dialogue avec la médiation du Secours Catholique.

Autour d’une même table et en confiance , les personnes de la rue, les responsables municipaux, les commerçants, la police ont pu dialoguer et trouver des micro solutions concrètes et pragmatiques qui ont rapidement amélioré le climat et fait baisser les tensions. Ce processus simple et vertueux a créé une dynamique de dialogue dans la quelle les plus pauvres se sont sentis reconnus et respectés. Voilà une démarche simple et qui porte des fruits plus durables que la réponse policière !

Alors dimanche votons pour les équipes qui auront le souci de ce dialogue et de cette écoute des plus petits car il faut que les voix des plus démunis comptent !