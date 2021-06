Les emplois liés aux personnes âgées sont de plus en plus nombreux

Aide soignant, aide à domicile, médico-psycho, socio-esthéticienne... les emplois pour prendre soin de nos aînés sont de plus en plus demandés. Alors Pôle Emploi multiplie les actions pour que les demandeurs d'emploi et les employeurs se rencontrent. Mais quels sont les métiers du secteur "du grand âge" et existent-ils des formations ?



On fait le point avec Virginie Ballouard, conseillère Pôle Emploi à Blois, interrogée par Mathilde Errard.