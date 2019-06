Les enfants du dispositif Demos présentent leur travail ce soir au Quartz

Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, c'est ce que signifie l'acronyme Demos. Ce projet national, porté par la Philharmonie de Paris, a été lancé dans une trentaine de villes en France, dont Brest l'an dernier, en partenariat avec 5 écoles et le conservatoire de musique. Demos permet à une centaine d'enfants des quartiers populaires de s'ouvrir à la pratique d'un instrument. Et même bien plus encore... Nadine Misko est coordinatrice de l'orchestre Demos à Brest.