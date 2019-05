Les enjeux des élections européennes

Depuis hier et jusqu’à et dimanche les citoyens des pays membres de l’Union européenne élisent leurs représentants au parlement de Strasbourg. En France, 79 députés rejoindront les rangs des groupes européens où ils forgeront la législation européenne pendant cinq ans. A la veille de ce scrutin on s’interroge sur les enjeux de cette élection.

La campagne des élections européennes s’achève sans que le Brexit n’ait été réglé. Les Européens s'attendaient à n'élire plus que 705 eurodéputés. Mais la sortie du Royaume-Uni a finalement été repoussée au 31 octobre prochain, les Britanniques ont même voté hier et ils feront partie des 751 parlementaires européens qui devraient siéger à Strasbourg à partir de juillet. Le règlement du Brexit reste donc un enjeu. Les explications d'Yves Pascouau, chercheur à l’institut Jacques Delors :

Après les élections, les eurodéputés auront du pain sur la planche. Ils vont devoir se mettre d’accord sur le budget de l’Union européenne pour la période 2021-2027. Un dossier majeur qui va fixer les orientations politiques de l’Union, comme l’explique isabelle Coustet chef du Bureau en France du Parlement européen..

Et dans la balance de ce budget une série de dossiers: le soutien à la croissance, le climat, l'innovation ou encore les questions migratoires.

Sur ce dernier point le sujet est complexe et pourrait être au coeur des préoccupations des vingt-sept. Depuis l’afflux de réfugiés en 2015, les solutions à cette crise divisent l’Union. Pour Yves Pascouau, spécialiste des questions migratoires, c’est la solidarité des États qui est aujourd’hui en jeu dans ce dossier.

Autre enjeu à venir pour l’Union européenne, la réforme de la PAC. La politique agricole commune est l’un des plus gros budgets de l’union. Elle représente plus de 40% du budget total. Ses orientations devraient changer et le budget baisser au cours de la prochaine législature. Une réforme qui doit selon Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, viser un triple objectif économique social et environnemental.

Un Brexit non réglé qui paralyse le Royaume Uni. Une Allemagne dont la chancelière, Angela Merkel, affaiblie par des revers électoraux est sur le départ et une France moins audible sur la scène européenne depuis six mois et le début de la crise des gilets jaunes. Et alors que la locomotive franco-allemande a du plomb dans l’aile, les gouvernements populistes prospèrent. Dans ce contexte de crise l’Europe va devoir relever un certain nombre de défis à commencer par celui de l’unité.

Les précisions de Pierre Verluise auteur d’Histoire, Géographie et Géopolitique de l’Union européenne. A l’heure du Brexit, éd. Diploweb.

Voici la composition du Parlement européen dimanche soir permettra d’en savoir plus sur les orientations à venir de l’Union. En attendant depuis hier et jusqu’à dimanche plus de 400 millions d’électeurs sont appelés à voter dans 28 pays pour élire les 751 députés européens.