Les entreprises veulent faire entendre leur voix dans les municipales

A l'occasion des municipales, la CPME, la confédération des petites et moyennes entreprises des Bouches du Rhône souhaite faire entendre sa voix.

Pour cela elle vient de lancer "un grand débat territorial" sous forme de sondage auprès de 50 000 entreprises du territoire. L'objectif est de prendre le poul des TPE et PME de la région et de positionner des idées pour les prochaines municipales. Nous avons interrogé Alain Gargani président de la CPME 13 et de la CPME Sud