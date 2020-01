"Les esprits impurs criaient : “Toi, tu es le Fils de Dieu !” ..." (Mc 3, 7-12)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus se retira avec ses disciples près de la mer,

et une grande multitude de gens, venus de la Galilée, le suivirent.

De Judée, de Jérusalem, d’Idumée, de Transjordanie,

et de la région de Tyr et de Sidon

vinrent aussi à lui une multitude de gens

qui avaient entendu parler de ce qu’il faisait.

Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition

pour que la foule ne l’écrase pas.

Car il avait fait beaucoup de guérisons,

si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal

se précipitaient sur lui pour le toucher.

Et lorsque les esprits impurs le voyaient,

ils se jetaient à ses pieds et criaient :

« Toi, tu es le Fils de Dieu ! »

Mais il leur défendait vivement de le faire connaître.

Source : AELF

Méditation Père Nicolas de Boccard

Nous pouvons si bien imaginer cette foule immense qui suit Jésus. Foule de ceux qui souffrent, qui attendent, qui espèrent. Il a guéri tellement de malades, il a nourri tant d’affamés, par sa paroles Il multiplie les pains. Aussi ils sont si nombreux qu’Il doit s’éloigner du rivage dans une barque afin d’éviter d’être écrasé. Les foules, aveugles, sont avides de merveilleux. Tout le monde veut l’approcher, le toucher, même les esprits mauvais se dévoilent devant lui. Il leur défend de le faire connaitre - Jésus ne veut pas être pris pour un thaumaturge, quelqu’un dont on se servirait pour instaurer un nouvel ordre temporel. Il est trop tôt et prématuré de proclamer le messianisme de Jésus au risque d’entrainer les foules crédules à la croyance erronée d’un Messie temporel. Il faudra que le Christ passe par la croix et la mort pour que son message soit pleinement manifesté. La vérité sur son insondable identité ne se réalisera qu’à travers l’échec apparent de la croix, par les eaux de la mort et de la Résurrection !