Les établissements de l'Enseignement catholique de secteur de Pouzauges se rencontrent pour évoquer les "jeunes en mutation"

Mercredi matin, 250 personnes provenant des établissements du réseau de l'Enseignement catholique du secteur de Pouzauges se sont rassemblées pour une matinée sur la thématique des enfants et jeunes en mutation. Ces 250 personnes viennent des 13 écoles primaires du secteur, ainsi que du collège Saint Exupéry de Pouzauges, et du lycée Notre Dame de la Tourtalière, situé à Pouzauges également. 15 établissements qui scolarisent 2 867 élèves. Fanny Brevet s’est entretenue avec Thierry Guesdon, directeur du collège Saint Exupéry, et Isabelle Ricard, thérapeute familiale qui est intervenue au cours de la matinée.