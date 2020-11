Les évêques au chevet du monde agricole

Les évêques de France ont entamé lundi soir leur assemblée plénière d'automne. Une session par visioconférence en raison du confinement. Un confinement qui n'est pas sans conséquence sur l'exercice du culte puisque le gouvernement a par décret décidé de suspendre les messes depuis hier. Autre sujet à l'ordre du jour de cette assemblée : la conversion écologique.

Une conversion écologique

"Cultiver la Terre et se nourrir", c’est le thème sur lequel travaillent les évêques et leurs invités diocésains depuis hier. Une réflexion qui s’inscrit dans une démarche de conversion écologique engagée par l’Église catholique et qui a pris un relief particulier à la lumière de la crise sanitaire. Pendant le confinement, les agriculteurs se sont retrouvés en première ligne avec une double responsabilité, produire pour nourrir les hommes tout en ayant le souci de préserver la terre qu’il cultive. Une ligne de crête défendue hier devant les évêques par Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole. "Les agriculteurs sont au travail depuis toujours pour produire l'alimentation et il y a dans les mains des agriculteurs beaucoup de solutions vertes pour lutter contre le changement climatique", explique-t-elle.

PRENDRE SOIN DES AGRICULTEURS

Cultiver la terre, nourrir les hommes, préserver notre planète, c’est l’un des défis du monde paysan. Mais pour l’Église, l’enjeu c’est aussi de prendre soin des agriculteurs. Illustration dans le diocèse de Châlons-en-Champagne, un diocèse rural composé de céréaliers de producteurs de pommes de terre, de betteraves et de viticulteurs. L’Église les accompagne dans leur quotidien à travers deux rendez vous pastoraux importants, la Fête de Saint Eloi pour les agriculteurs au mois de décembre et la Saint Vincent pour les viticulteurs en janvier. Mgr François Touvet l’évêque de Châlons en Champagne. "Les agriculteurs sont présents dans nos paroisses et je crois que la profession agricole nous enseigne beaucoup en termes de fraternité", affirme-t-il.

Cultiver la terre mais aussi les liens de fraternité. Un enjeu de taille pour les évêques qui doivent poursuivent ce mercredi matin leurs échanges sur ce sujet.