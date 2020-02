Les évêques de Méditerranée réunis en Italie

“Méditerranée, frontière de paix”, c’est le thème de ce premier grand forum ecclésial qui rassemble jusqu’au 23 février une soixantaine d’évêques d’une vingtaine de pays qui bordent la mer Méditerranée. Ensemble ils se lancent dans un débat synodal sur les thèmes qui les concernent comme la foi, la fraternité, la paix, la pauvreté, la crise migratoire, les relations entre l'Église et la société.

Parmi les participants, notons la présence de Mgr Aveline, archevêque de Marseille, et Mgr Carré, archevêque de Montpellier qui représenteront la France. À noter également, la présence du Cardinal Jean-Claude Hollerich, archevêque du Luxembourg et président de la Comece (Commission des épiscopats de la communauté européenne), celle de Mgr Paul Desfarges, archevêque d’Alger et président de la CERNA (Conférence des évêques de la région Nord de l’Afrique), ainsi que celle du cardinal Louis Raphaël Sako, patriarche de l’Église catholique chaldéenne en Irak. Le pape François conclura la rencontre dimanche, il recevra les propositions pastorales des évêques sur la fraternité méditerranéenne.



Quel est le programme des évêques cette semaine à Bari ?

Le document préparatoire adressé aux participants précise la démarche : “pour un dialogue fraternel et pour regarder ensemble les joies et les difficultés que vivent les peuples de notre grand lac de Tibériade”. Temps de prières et de réflexions, tables rondes, rencontres avec les communautés locales sont au programme de ces cinq jours, envisagés comme un “laboratoire de synodalité”. Chaque participant a donc reçu un document qui évoque les multiples facettes de la Méditerranée.

Pour favoriser le partage d’expérience et envisager des solutions, chacun a, en amont, répondu à un questionnaire sur la vie pastorale de sa région, la façon dont se vit la foi, la charité fraternelle, sur les défis, les nouveaux besoins, ainsi que sur les relations de l’Église locale avec la société civile. L’idée générale est d’imaginer des solutions communes pour construire la paix et la fraternité. La démarche s’inscrit dans la même dynamique que celle du groupe “Euregio” qui rassemble, depuis une quinzaine d’années, neuf évêques des diocèses transfrontaliers d’Allemagne, de Belgique, du Luxembourg et de France dont l’objectif est de contribuer à la construction d’une Europe plus fraternelle.

Le discours d’ouverture de la rencontre du cardinal Bassetti

Dans son discours d’introduction des travaux, le président de la conférence épiscopale italienne a bien sur évoqué la question migratoire qui est omniprésente en Méditerranée : "le pauvre, qui part ou qui décide de rester, qui arrive ou qui, trop souvent, meurt durant le voyage ou connait des injustices indicibles, c’est le Christ qui émigre, reste, souffre, frappe à nos portes".