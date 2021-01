Les évêques latino américains veulent rassembler le peuple de Dieu

La particularité de ce rendez vous c’est qu'il ne concerne pas uniquement les évêques ou cardinaux de la région mais l’ensemble du peuple de Dieu. Le conseil episcopal latino-américain précise dans un communiqué qu’il souhaite y associer cette fois-ci "les laïcs, religieux, diacres, séminaristes, prêtres, et personnes de bonne volonté", bref les représentants de tous les catholiques. "C’est la première fois qu’on a l’idée de faire un rassemblement de ce type-là au niveau continental. Le contexte sanitaire a obligé le monde à être plus créatif", assure le père jésuite José Darío Rodriguez, qui vit à Bogota en Colombie où il travaille pour le CINEP, le Centre d’Investigation et d’Education Populaire.

Un rassemblement à l'échelle de l'Amérique latine

Une créativité qui s’exprime dans le déroulement de cette assemblée à laquelle il sera possible de participer en présentiel ou à distance. "C’est une réunion mixte avec la possibilité de participer dans d’autres villes d’Amérique latine de manière virtuelle donc ça augmente la possibilité de rencontrer pas seulement des prêtres mais aussi des laïcs", ajoute le père jésuite.

relever les défis de l’église latino-américaine

Trois axes vont permettre tout au long de l’année de préparer cette assemblée ecclésiale : la prière, l’écoute, la rencontre. Un tryptique destiné également à relever les défis de l’église latino-américaine : "les inégalités sociales, les processus de réconciliation dans des pays affectés par la violence et le débat sur la dignité humaine et la défense des droits de l’homme", précise le père jésuite José Darío Rodriguez

Cette assemblée ecclésiale aura donc lieu en novembre à Mexico 14 ans après la conférence générale du CELAM organisée en 2007 à Aparecida au Brésil. Le pape alors archevêque de Buenos Aires y avait participé. Dans un message vidéo publié à l’occasion de ce nouveau rassemblement, il insiste sur le fait que cette "réunion du peuple de Dieu" doit être le témoin d’une "Église sans exclusion".