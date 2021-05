Les femmes réalisatrices à l'honneur

Puisque nous pouvons ressortir à plus de 10 km de chez nous, et avant de retrouver l’ambiance des salles obscures mercredi prochain, je vous propose une petite promenade dans Paris. Ou alors de feuilleter les pages du livre dont est tirée l‘exposition en question. Direction l’Hôtel de ville où sont accrochés depuis hier sur les grilles extérieures, une sélection des plus grands films… réalisées par des femmes.

Vous me direz que ce n’est pas forcément un critère en soi ! Qui a en tête par exemple que c’est une femme qui a réalisé le western "La Dernière piste" ou le film de guerre "Démineurs" ? Et d’ailleurs, les réalisatrices elles-mêmes préfèrent être distinguées pour la qualité de leur travail plutôt que pour leur genre sexuel.

Mais la sélection est stimulante. Elle est tirée du livre "100 grands films de réalisatrices" de Véronique Le Bris. Et en les regroupant, elle leur offre un éclairage différent. Son sous-titre "Quand les femmes s’emparent du cinéma" donne son nom à l’exposition. Et le tout rend un hommage nécessaire et argumenté à l’apport des femmes dans l’histoire du 7ème art.

Le choix était vaste et l’exercice, ambitieux puisqu’il couvre l’ensemble du cinéma mondial, depuis sa naissance en 1895. Avec comme seule contrainte de ne choisir qu’un film par réalisatrice et de privilégier quand il le fallait les films qu’on peut voir facilement aujourd’hui, en DVD ou en VOD.

Quelques titres et noms célèbres : Agnès Varda bien sûr, précurseuse de la Nouvelle Vague, et sa "Cléo de 5 à 7", Diane Kurys et "Diabolo Menthe", film référence sur l’adolescence pour toute une génération ; Margarethe von Trotta, Sofia Coppola avec "Virgin Suicides" ou plus récemment "Capharnaüm" de Nadine Labaki. Elles ont toutes en commun en tous cas, d’être des pionnières et des battantes. La plus symbolique est peut-être Alice Guy. Elle était secrétaire de Léon Gaumont en 1896, et elle va devenir directrice de studio aux États-Unis et réalisatrice de centaines de films très innovants.

Certaines sont arrivées trop tôt et ont été mises de côté comme ‘avant-gardistes’. D’autres vont rencontrer le succès. C’est le cas de Coline Serreau et de son film "Trois hommes et un couffin", qui sort à une époque où l’image sur le rôle des pères change enfin dans la société.

Et pourtant, en 73 éditions, le festival de Cannas n'aura primé qu'une seule femme : Jane Campion en 1993 pour "La leçon de piano". Elle a été ex-aequo cette année-là avec le réalisateur chinois Chen Kaige pour "Adieu ma concubine".

Je me suis intéressé pour finir au palmarès historique du jury chrétien présent à Cannes depuis 1952. Et bien l’Église est moins sexiste que le reste de la profession puisque ses jurés ont primé 4 femmes en tout, dont la 1ère en 1960, la danoise Astrid Henning-Jensen, pour son film « Paw, un garçon entre deux mondes » ! Et qui obtiendra ensuite l’Oscar du meilleur film étranger !