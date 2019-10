Certes, au départ, il y a le mot latin filius, signifiant à la fois « enfant » et « fils », avec un féminin, filia, fille, féminin qui est bien évidemment à l’origine du mot fille. Mais auparavant il y a eu une racine indo-européenne, dhé, dhi. Rappelons que l’indo-européen est cette langue parlée en Oural ou en Turquie, qui a donné naissance en se répandant à l’Ouest en Europe et à l’Est, en Inde, à presque toutes les langues de l’Europe et à quelques langues de l’Inde.

Et filius vient donc de l’indo-européen, dhe, dhi, qui voulait dire téter. Bon je le reconnais de dhê, dhi à fille il y a du chemin à faire, mais notons que ce dhe, se prononçant finalement f, a abouti aussi au mot femme, originellement l’être humain permettant au bébé de téter. Le mot fille est attesté en français à la fin du XIe siècle, avec déjà le double sens de fille de quelqu’un, ou de jeune être humain de sexe féminin.

Alors, avant même notre premier Dictionnaire français, celui de Richelet, en consultant l’ouvrage De La Porte paru en 1571 intitulé Epithètes destiné à offrir aux écrivains des listes d’adjectifs, on trouve de fait le mot fille, avec une longue liste. Que peut être alors une fille au XVIe siècle ? « Fille, jeune, douce, plaisante, nicette, sobre, mariable, belle ou bellotte, petite, humble, amoureuse, niaise, simple joyeuse, rebelle, gaie, mignonne, brunette, chaste, gracieuse, craintive, jolie… blondelette, tendrette, mignarde, proprette, sucrée… » Bien. Et quelle définition en donne Richelet en 1680 ? « Celle qu’on a mise au monde. » Puis viennent d’autres définitions spécifiques.

Fille de France, les filles du Roi et de la Reine, de France. Fille de boutique, qui sert dans la boutique d’un linger, ou lingère. Filles de la Reine. Demoiselles de qualité qui sont à la Reine, qui la servent durant quelques années jusqu’à ce qu’elles se marient. Et puis filles religieuse. : de Saint Dominique, de Sainte-Marie, de l’Ave maria. Et puis la Fille en Jésus-Christ. Formule du Pape en parlant de la Reine de France. Enfin, manière surprenante il y a une entrée belle fille : C’est une fille qui a de la beauté. Aujourd’hui on dirait que c’est du sexisme… parce qu’il n’y a pas beau fils : fils qui a de la beauté !