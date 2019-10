Les fissures de la sécheresse

>Dans cette édition, nous vous emmènerons une nouvelle fois en Inde, à la rencontre des sœurs franciscaines servantes de Marie. Vous entendrez lors de ce dernier épisode, le témoignage de jeunes indiennes qui souhaitent rejoindre la congrégation .



>Sécheresse de l'été. Pluie d'octobre. De plus en plus de maison craquent et des fissures se forment. Focus dans ce journal sur une association qui oriente les propriétaires dans les démarches pour faire reconnaitre leur sinistre.



>Un temps gris et humide avec des températures en baisse. C'est ce qui nous attend pour la journée d'aujourd'hui.