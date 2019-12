Les franciscains de Cholet rénovent un bâtiment pour accueillir des SDF

Le couvent Saint-François de Cholet lance un appel aux dons. Il lui faut 27 000 euros pour rénover l’un de ses bâtiments. Il servira à accueillir des groupes de jeunes mais également des sans-abris. "On reçoit régulièrement des appels d'associations ou d'assistantes sociales qui nous demandent d'accueillir des SDF parce qu'il n'y a plus de place, raconte frère Jean-François-Marie, le supérieur du couvent. On a déjà une petite pièce pour ça, mais on voudrait les accueillir plus dignement." Les franciscains cherchent également des bénévoles pour ce chantier.