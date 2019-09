Les Gaufres Wilson

Sébastien Willé et Nathalie Sonnet, le visage à deux têtes des Gaufres Wilsons.



Le duo liégeois relève le défi d'aller proposer et apprendre le savoir-faire lié à la fabrication de gaufres de Liège en Afrique du sud; ils nous présentent leur projet, leur défi, leurs gaufres Wilsons et un rien, le secret, de la recette.