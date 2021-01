"Les gens de chez lui affirmaient : Il a perdu la tête" (Mc 3, 20-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

En ce temps-là,

Jésus revint à la maison,

où de nouveau la foule se rassembla,

si bien qu’il n’était même pas possible de manger.

Les gens de chez lui, l’apprenant,

vinrent pour se saisir de lui,

car ils affirmaient :

« Il a perdu la tête. »



Source : AELF

Méditation Père Emmanuel Payen

Pendant presque 30 ans, Jésus a vécu incognito à Nazareth, la vie cachée de Nazareth, avec ses parents, travaillant avec son père menuisier-charpentier.



Mais depuis quelque mois, il s’est installé chez Simon-Pierre, à Capharnaum.



Tout le monde parle de lui, il guérit des quantités de malades, il a une parole qui étonne et ravie, il y a déjà beaucoup de disciples qui le suivent…

mais, que se passe-t-il ? les habitants de Nazareth, ses proches parents ne le reconnaissent plus et se disent « Il a perdu la tête… il a perdu la tête »…



Aujourd’hui encore, Jésus pose question.

Comment réagissons-nous quand nous lisons l’évangile ? avons-nous banalisé ses Paroles par habitude ? ou savons-nous être étonnés, dérangés, émerveillés par ses actes et ses paroles ?



Si quelqu’un de notre milieu lance une idée originale ou une action complètement inédite, quelle est ma réaction ? enthousiasme ou hostilité ? appel à la prudence ou adhésion pour aller de l’avant ?



Aujourd’hui, quelle est au plus profond de moi-même ma réaction devant l’extrême nouveauté du message de Jésus ? qui est folie pour les hommes !...



Seigneur, notre Dieu, que ton Esprit-Saint nous accorde la grâce du discernement des esprits, la grâce d’une grande liberté intérieure et d’une grande générosité du cœur, afin que nous puissions te reconnaître et te suivre, là où tu es, jusqu’à la folie de l’Amour.