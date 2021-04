Les grands-parents, essentiels dans l'éducation des enfants

Les enfants étaient occupés, la semaine dernière, par l’école à la maison. Les parents ont à nouveau jonglé entre leur travail et celui de leurs enfants, essayant de tout mener de front et d’assurer aussi la "cantine" au déjeuner !

Les vacances amènent un petit répit mais la question de la prise en charge des enfants demeure. Tous les modes de garde collectifs, crèches, centres aérés, centres de loisirs ou séjours de vacances sont fermés. Que faire ? Heureusement, les grands-parents peuvent aider à garder et distraire leurs petits-enfants, soulageant ainsi les parents qui peuvent, eux, se concentrer sur leur travail.

Depuis un an, les messages répétés visaient à diminuer les contacts avec les grands-parents pour ne pas risquer de les contaminer. Cette mise à une certaine distance de sécurité a été douloureuse pour beaucoup de grands-parents. À présent que tous ceux qui le souhaitent sont vaccinés et que des tests peuvent être faits facilement avant de se rencontrer, les familles peuvent se retrouver sans inquiétude.

Une réserve de tendresse

Les grands-parents sont des trésors pour les familles et particulièrement pour leurs petits-enfants. Dans un monde où tout se bouscule, ils donnent la mesure du temps long, de la disponibilité, de l’affection patiente et attentive. Ils sont cette réserve de tendresse qui étaye les liens familiaux entre cousins. Ils transmettent l’histoire familiale qui donne des racines pour mieux prendre son envol. Par leur longue expérience, ils peuvent rassurer ou parfois bousculer. Combien d’adolescents ont plus de facilité à se confier à leurs grands-parents qu’à leurs parents !

Les grands-parents sont parfois déroutés par l’éducation que donnent les jeunes parents. Mais pas question pour eux de se substituer aux parents. Pour les aider à trouver leur juste place, de nombreuses AFC proposent des "Chantiers grands-parents". Ils pourront échanger avec d’autres grands-parents sur leur rôle si important au sein de la famille.

Merci à tous les grands-parents dévoués et disponibles qui soulagent l’organisation de tant de familles pour le plus grand bonheur de leurs petits-enfants !