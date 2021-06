Les informations locales du jeudi 24 juin

Le territoire du Haut-Lignon va expérimenter un nouveau dispositif : Les Paiements de Services Environnement. Plus les agriculteurs s’engageront dans l’amélioration de la qualité de l’eau plus ils seront accompagnés.



Laurent Wauquiez, Andréa Kotarac, Fabienne Grébert…une triangulaire pour le second tour des élections régionales ce dimanche. Le point sur les enjeux du scrutin dans ce journal.



L’Hôtel des Lumières revient dès ce week-end à l’Hôtel Dieu du Puy-en-Velay. Présentation des nouveautés en fin d'édition.