Les informations locales du mardi 01 juin

L’État commence à réduire la voilure concernant les aides aux entreprises. Plusieurs dispositifs comme le fonds de solidarité ou encore le chômage partiel évoluent à partir d’aujourd’hui.



Deux projets se disputent la gestion de la future halle du marché couvert du Puy-en-Velay. L’un est porté par Alexis Haon et veut faire la part belle aux produits locaux et bio



L’association Landestini vient de lancer la 1ère édition de la coupe de France du Potager. Objectif : reconnecter enfants et adultes à la terre. Près de 450 établissements scolaires participent à cette opération.