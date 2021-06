Les informations locales du mercredi 02 juin

La future PAC plus verte ? C’est en tout cas la volonté de l’Union Européenne à travers la création des éco-régimes. La confédération paysanne de Haute-Loire est mitigée sur ce point.



Rejouons le spectacle, c’est le titre de la nouvelle programmation culturelle de l’Agglomération du Puy-en-Velay. Au menu : une pièce autour de la philosophe Simone Weil.



Le 4L Trophy, un raid humanitaire et une aventure qui tentent de plus en plus de jeunes Altiligériens. Rencontre en fin de journal avec Hugo et Thomas. Ils espèrent être sur la ligne de départ au Maroc en février prochain.