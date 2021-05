Les jeunes de la Fraternité Politique du Chemin Neuf rencontrent le Pape

La Fraternité politique du Chemin Neuf est une association qui regroupe des jeunes de 18 à 33 ans venus du monde entier, des jeunes désireux de s’engager en politique où dans la société. "Ça rassemble ces jeunes qui ont ce désir pour le bien commun", précise Hugues Dubois, religieux consacré de la communauté du Chemin Neuf, responsable de la Fraternité politique depuis trois ans.

Le pape François, une source d'inspiration pour les jeunes

Une trentaine de jeunes de différentes confessions chrétiennes et issus d’une quinzaine de nationalités a donc pu rencontrer le pape vendredi dernier. Venus d’Europe, du Brésil, de Colombie, ils ont pu lui confier leur désir de mettre leur foi en acte au service du bien commun. "On est inspiré par les encycliques et ses prises de parole depuis longtemps. On se sent particulièrement proche et on avait envie de lui dire qu'il y a des jeunes qui s'engagent en résonance à ses appels", poursuit Hugues Dubois.

"C'est au nom de notre foi qu'on est appelé à agir"

Le pape François a salué l’engagement de ces jeunes et leur enthousiasme. Il les invite à ne pas avoir peur de "parcourir les routes de la fraternité" et à chausser les crampons. "La mission a pour vocation de mettre le pied à l'étrier à certains jeunes. C'est au nom de notre foi qu'on est appelé à agir", explique le responsable de la Fraternité politique.

Pour passer des paroles aux actes et s’engager pour construire le monde de demain, la Fraternité politique organise du 27 Juillet au 1er août prochain le rassemblement "Change makers" à Budapest.