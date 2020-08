Les jeunes du réseau Magis vont "suivre l’école du Christ à vélo"

Dans les Bauges et la Chartreuse, une retraite itinérante à vélo aura lieu la semaine prochaine. En passant par des centres spirituels ou des abbayes comme Tamié ou Hautecombe, les jeunes du réseau Magis vont parcourir la montagne à vélo. Pour Virginie Duval, l'une des organisatrices de cette retraite à vélo, "l’objectif est de découvrir la spiritualité ignatienne à travers à la fois, le vélo et les temps de prière".

"Découvrir la parole de Dieu"

"Ce n’est pas une retraite prêchée au sens traditionnel du terme", selon Virginie Duval. Durant cette aventure, les jeunes seront accompagnés par des animateurs et des prêtres, pour comprendre que "chaque spiritualité à son importance et son charisme". Au programme, chaque jour "il y aura un thème de réflexion en lien avec le vélo. Ensuite, un temps de prière, l’objectif est de découvrir la parole de Dieu", précise l’organisatrice.

Un défi pour mettre en parallèle le vélo et la vie

Les jeunes devront grimper des cols à vélo durant cette retraite. Pour Virginie Duval, l’idée est de faire un "parallèle entre le vélo et la vie". Comme dans la vie il faudra faire face à des difficultés, des montées, de descentes, mais aussi des moments de légèreté et de simplicité. Un véritable défi pour les participants de ce camp, qui chaque jour, parcourront entre 40 et 60km.