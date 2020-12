Les maisons Saint Joseph au service des plus fragiles

Les maisons du village Saint Joseph sont des maisons où l’on vit ensemble autour d’une famille ou d’un couple pour vivre l’esprit de famille et se reconstruire. Les personnes accueillies ont vécu des ruptures ou de grandes blessures de vie. "Les personnes qui viennent vivre dans ces maisons ont un parcours qui les a amenées à avoir besoin de prendre un temps pour reprendre goût à la vie", explique Myriam Bodin-Hullin la Secrétaire Générale de la Fédération Village Saint Joseph.

Se constuire à travers des activités

Se reconstruire, reprendre goût à la vie. Les journées sont rythmées par trois piliers, la vie spirituelle, des temps d'échange, de partage et des activités manuelles. "Le troisième pilier c’est le travail, par des activités de jardinage, de l’élevage", ajoute la secrétaire générale.

Saint Joseph, une figure inspirante

Depuis 20 ans, ces maisons d’accueil sont sous le patronage de la Sainte Famille, et particulièrement de Saint Joseph dont la figure est plus qu’inspirante. "C’est une stature de père qui accueille et qui se laisse surprendre, quel que soit le chemin de la personne. Celui qui est tourné vers Dieu et qui se remet complètement à lui", affirme Myriam Bodin-Hullin.

Ouvrir l’église domestique comme lieu d’amour pour accueillir les personnes les plus fragiles. C’est l’intuition des maisons Saint Joseph. Il en existe aujourd’hui cinq en France. Des Côtes-d’Armor à la Loire-Atlantique, en passant par la Charente. Depuis septembre, deux nouvelles structures ont vu le jour l’une au cœur du sanctuaire d’Ars et l’autre dans le Morbihan.