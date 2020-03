"Les mathématiques font partie de la culture générale"

Durant toute la semaine, lycées et collèges vont encourager les professeurs à valoriser les mathétmatiques auprès des élèves. Une matière qui traine encore parfois une mauvaise image. Et pourtant, elle est indispensable comme toute culture générale. Des actions éducatives sont organisées au niveau académique avec des opérations portes-ouvertes, des conférences destinées au grand public

des ateliers et des expositions. Toutes les informations sur le site de l'éducation nationale.