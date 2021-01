Les médias catholiques porteurs d'espérance dans la crise

Avec le confinement, le passage au télétravail, les médias ont dû faire face à de nouvelles contraintes pour diffuser leurs contenus, imprimer leurs journaux, magazines. Mais au-delà de ces difficultés assez vite surmontées, il a fallu maintenir le lien avec les lecteurs, téléspectateurs et auditeurs. Dans cette crise, les médias catholiques, chrétiens ont vu leur audience dopée, ont su tirer leur épingle du jeu. "Nos médias sont des médias qui ont un squelette de conviction bien ancré. C’est les liens et l’espérance. Je crois que nos médias montrent une étoile et un chemin. J’ai le sentiment que nos médias catholiques portent une espérance qui résonne particulièrement bien", explique Jean-Marie Montel, président de la Fédération des médias catholiques, directeur général adjoint du groupe Bayard.

L'appel du pape à aller sur le terrain

À la veille de la fête de Saint François de Sales, saint patron des journalistes, le pape a publié samedi son message pour la 55è journée mondiale des communications. Le pape François appelle les journalistes à ne pas rester retranchés derrière leurs ordinateurs. Il met en garde contre les risques d’une information formatée, et non-vérifiée. Un appel à sortir et à aller à la rencontre de l’autre. "Je crois que le pape redit quelle est le rôle du journaliste : aller à la rencontre de l’autre, là où les autres personnes ne vont pas. C’est lié à l’espérance. Il ne s’agit pas de se resteindre à notre bureau mais de continuer coûte que coûte à aller sur le terrain", affimre Jean-Marie Montel.

Le pape invite tous les journalistes et les communicants à aller là où personne ne veut aller, et à témoigner de la vérité. Il a justement prévu de se rendre en Irak début mars. Ce sera son premier déplacement à l’étranger depuis le début de la crise de Covid-19.