Les Médiévales d'Andilly : "Je vois des gens de 50 ans s'amuser avec une épée"

650 artistes, 2000 personnes costumées, sans compter les visiteurs, qui pour certains, jouent le jeu et viennent vêtus du costume d'époque. Plusieurs univers médiévaux différents sont proposés aux visiteurs. Vous flânerez au milieu des "mendiants, nobles, gueux, et moines". "Une ambiance à part" nous confie Vincent Humbert, organisateur de ces Grandes Médiévales d'Andilly et vrai passionné du Moyen-Age. Pendant 2 week-ends, les visiteurs sont embarqués dans une véritable machine à remonter le temps. "On n'est pas en train de regarder un spectacle, on est en train de le vivre" poursuit le président de l'association Le Petit Pays.

SE LAISSER PORTER...

Et les curieux se prêtent au jeu ! "Des gens de 50 ans vont s'acheter une épée" plaisante Vincent Humbert. "Ils oublient qu'ils doivent rester sérieux dans le cadre de leur travail" explique-t-il. La magie opère ! "Des dames de 50 ans qui vont se mettre des oreilles en pointe" poursuit-t-il. Des adultes qui retombent en enfance et qui se déconnectent de leur quotidien, tel est l'enjeu de ces Grandes Médiévales.

UN INVITE D'HONNEUR

Les invités d'honneur cette année sont les Bâtisseurs de Montcornelles. Originaires de l'Ain, ils ont pour objectif de construire un village médiéval savoyard. Avec leur "savoir-faire ancestral", cette joyeuse troupe proposera aux Médiévales d'Andilly des "tailles de poutres à la hache, et tailles de pierre".

LES NOCTURNES D'ANDILLY, L'AUTRE FETE DES LUMIERES !

Les Médiévales d'Andilly, c'est le jour, mais c'est aussi la nuit ! 3 Nocturnes, 3 spectacles de feu différents qui se dérouleront les 8, 9 et 15 juin. "C'est le moment que je préfère" avoue l'intéressé. Avec près de 4000 lanternes sur le site, Vincent Humbert ose la comparaison. "C'est la Fête des Lumières à Lyon, c'est la Descente de l'Escalade à Genève".

L'INSPIRATION PUY DU FOU

Les Médiévales d'Andilly ressemblent-elles au Puy du Fou ? "On ne copie pas" préfère dire Vincent Humbert. Même s'il reconnait qu'il s'en inspire, il connait bien l'équipe du Puy du Fou, meilleur parc au monde. Mais Vincent Humbert est attaché à une chose précieuse, la recherche continuelle "de la profondeur humaine" qu'il espère transmettre chaque année.

TROUBADOURS : CLIQUEZ ICI POUR RESERVER VOS PLACES !